أمانة بغداد ترفع الكتل الكونكريتية من محيط شارع المصافي

2019/06/10 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت أمانة بغداد، اليوم الاثنين، رفع الكتل الكونكريتية من محيط شارع المصافي جنوبي العاصمة.وقالت الأمانة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “بلدية الدورة قامت برفع الكتل الكونكريتية من محيط شارع المصافي ضمن حي الدورة والحدائق المحيطة به بعد ان اغلقت سنة 2005”.وأضافت أن “كوادر بلدية الدورة ستشرع بحملة

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