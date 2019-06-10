درون صيني يكتشف ويدمر مقاتلات “F-35” الأمريكية

2019/06/10 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة طور معهد “شنيانغ” الصيني لصناعة الطيران، “درون” (طائرة هجومية) يطلق عليه Divine Eagle (النسر الإلهي)، مهمته اكتشاف وتدمير مقاتلات الشبح.وقد تم تطوير Divine Eagle بناء على طلب من الجيش الصيني، وعلى وجه التحديد للكشف عن الطائرات الأمريكية من طراز F-35 والتي تمتلك الولايات المتحدة 700 طائرة منها.ووفقا لبيانات المعهد، فإن لدى […]

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