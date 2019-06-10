الاتصالات : نستخدم تقنيات قديمة ولا نملك بنى تحتيـة خاصـة بتجهيز الانترنت

2019/06/10 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بررت وزارة الاتصالات تردي تجهيز خدمة الانترنت الى المواطنين ، بعدم امتلاك بنى تحتية خاصة بعد تعرض الكثير منها الى التدمير على يد الجماعات الإرهابية في السنوات الماضية اضافة الى تهريب سعات الإنترنت ، وادخال سعات مهربة غير موثوقة وقالت في بيان تعليقا على ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تصنيف خدمة الإنترنت بالأسوأ […]

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