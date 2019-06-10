2019/06/10 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Ia99GSQzHlM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عالية نصيف : بعض المسؤولين يتشبثون بعقارات الدولة رغم اقامتهم في دول الخارج) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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