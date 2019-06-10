2019/06/10 | 22:03

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هناك تفاصيل اخرى بخصوص الان اصطدام مروحية بأحد مباني مانهاتن في نيويورك ترجمة خولة الموسوي وكالة الاستقلال.

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