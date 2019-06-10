رئيس مجلس القضاء الاعلى يحضر مراسيم تنصيب رئيس إقليم كردستان

2019/06/10 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / إعلام القضاء

حضر السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان اليوم الاثنين في أربيل، مراسيم تأدية السيد نيچرفان برزاني اليمين بمناسبة تسنمه منصب رئيس اقليم كردستان.

يذكر ان السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى حضر هذه المراسيم رفقة السادة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وعدد من قادة الكتل والأحزاب السياسية.

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