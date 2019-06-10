الخزعلي : سقوط الموصل بيد عصابات داعش يمثل انعطافة في تاريخ العراق

2019/06/10 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن محافظة البصرة فالح الخزعلي ” ان ذكرى سقوط الموصل بيد عصابات داعش يمثل انعطافة في تاريخ العراق ” لافتا الى انه يجب الاستفادة من أخطاء السابق لبناء الدولة في الحاضر والمستقبل وقال الخزعلي في تصريح صحفي ” لولا فتوى المرجعية لم تتمكن اي قوة من هزيمة داعش اذ استطاعت الفتوى ان توحد […]

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