2019/06/10 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خدمة الإطفاء في مدينة نيويورك الأمريكية أن مروحية اصطدمت بمبنى مكون من 58 طابقا في الشارع السابع بحي “مانهاتن”قرب تفجيرات 11/9 أثناء محاولتها تنفيذ هبوط اضطراري في ظروف جوية سيئة.وقتل طيارها

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الان اصطدام مروحية بأحد مباني مانهاتن في نيويورك ترجمة خولة الموسوي وترامب يعلق) نشر أولاً على موقع (صحيفة العراق الالكترونية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الان اصطدام مروحية بأحد مباني مانهاتن في نيويورك ترجمة خولة الموسوي وترامب يعلق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صحيفة العراق الالكترونية).