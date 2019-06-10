2019/06/10 | 22:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: RnY6aPfGibs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النائب الكناني: نسبة عالية من "المناصب بالوكالة" حُسمت) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. النائب الكناني: نسبة عالية من "المناصب بالوكالة" حُسمت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).