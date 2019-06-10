روحاني يطالب أوروبا بمواجهة الإرهاب الاقتصادي الأمريكي ضد إيران

2019/06/10 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة طالب الرئيس الإيراني حسن روحاني الدول الأوروبية بالوفاء بتعهداتها وفق الاتفاق النووي، لمواجهة ما وصفه بــ “الإرهاب الاقتصادي الأمريكي” ضد إيران، مؤكدا أن أمن المنطقة لن يتحقق أبدا من خلال ممارسة الضغوط على طهران.وقال روحاني خلال استقباله وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الاثنين، إن “أمن المنطقة لن يتحقق أبداً من خلال […]

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