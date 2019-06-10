كركوك: آلية جديدة لمعالجة الزخم على مراكز تسلم الحنطة

2019/06/10 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / طه حسين

كركوك / نهضة علي

اتخذت محافظة كركوك اجراءات لتعديل آلية تسويق الحنطة بهدف معالجة الزخم الكبير الحاصل على مراكز تسلم المحصول، كاشفة عن ان الكميات المنتجة من المحصول وصلت الى 585 الف طن لحد امس.

يأتي ذلك في وقت افصحت فيه الشركة العامة لتجارة الحبوب عن ان اجمالي الكميات المستلمة في عموم المحافظات المنتجة تقترب من المليونين و500 الف طن الى جانب صرف اكثر من 600 مليار دينار للفلاحين والمزارعين المسوقين.

وقال مدير سايلو كركوك نجف موسى زنيل لـ”الصباح”: ان المحافظة ومنذ المباشرة بموسم استلام الحنطة من الفلاحين في نهاية أيار الماضي، سوقت 585 الف طن من المحصول في جميع المراكز المخصصة لذلك الموزعة بين عموم مناطق كركوك.

واوضح ان السايلو يستقبل يوميا 100ـ 120 سيارة حمل يتم تفريغ محتواها بعد عرض نموذج من المحصول على المختبر لتبيان جودته، وكذلك يتم تعييره في الميزان الرئيس وتقويم الكمية ماديا من قبل اللجنة المختصة بعد احصائها بالكغم.

ونوه زنيل بان عملية التسويق تتم وفق القوائم الواردة من مديرية الزراعة وتكون الاجراءات سريعة ودقيقة من اجل انسيابية مرور الشاحنات وعدم تكدسها، لاسيما ان اغلب المزارعين يقومون بنقل المحصول مباشرة الى التسويق احترازا من حوادث الحرق.

وبين ان المراكز المفتتحة في المحافظة حاليا لتسلم الحنطة هي السايلو الرئيس الذي اخذ على عاتقه استلام المحصول من مناطق شمال كركوك والدبس والتون كوبري وليلان وشوان وقرة هنجيرويايجي، فيما كانت حصة ساحة العبادات ومنفذ تازة مناطق الرشاد وداقوق والبشير وتازة، بينما تم افتتاح مركزين في الحويجة وذلك لامتصاص الزخم نتيجة تراكم حصاد الحنطة ايضا احترازا من حوادث الحرق، فضلا عن مركز الرياض.

وتوقع مدير السايلو وصول الكميات المسوقة الى700 الف طن وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمحافظة وتجهيز محافظات اربيل والسليمانية والمناطق المحررة التابعة لكركوك ومحافظات اخرى وتغطية حاجة النازحين.

ولفت الى ان النوعيات المتسلمة من الحنطة وفقا لمركز السيطرة النوعية والمختبر تتميز بجودتها هذا العام، وتم تأكيد ذلك بعد سحب النماذج وعرضها للفحص.

وتابع ان المحافظة عقدت اجتماعا بعد عيد الفطر حضره ممثلو الشعب الزراعية ومراكز الاستلام، تمت خلاله اعادة ترتيب الية التسويق لامتصاص زخم تكدس سيارات الحمل امام المراكز التسويقية الذي حصل نتيجة عطلة العيد، وتتضمن العمل بدقة وتلافي اي خطأ يحدث وكذلك اتباع خطة تنظيمية في الخزن لتسهيل عملية المناقلة والتجهيز ما بعد التسويق.

واكد ان الخطوة الايجابية الجديدة في الموسم الحالي هي انجاز عملية التعيير وتحويل الكمية الى المحاسبين لانجاز الصكوك وتسليمها للفلاحين المسوقين في اليوم الثاني من استلام المحصول، مشيرا الى رصد مبلغ خمسة مليارات دينار لتسديد مبالغ التسويق.

هذا وكان مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة نعيم محسن جبر المكصوصي، قد افصح لـ”الصباح” عن وصول الكميات المسوقة من الحنطة في تسع محافظات لغاية السابع من الشهر الحالي الى مليونين و459 الفا و200 طن، لافتا الى تصدر واسط المحافظات المنتجة.

وذكر ان الشركة حددت الاحد الماضي موعدا لانطلاق العملية التسويقية في محافظة نينوى بعد انهاء جميع الاستعدادات والاجراءات في المراكز التسويقية ليكون الموسم ناجحا ومتميزا, مبينا ان التوقعات الاولية تشير الى ان المحافظة ستشهد تسويق كميات تفوق المواسم السابقة، حيث قد تصل الى مليون طن.

ولفت الى ان سايلو بازوايا تسلم اول دفعة مسوقة من الحنطة المحلية في نينوى واشارت الفحوصات الاولية الى نقاوتها، مؤكدا ان المبالغ التي تم صرفها كمستحقات للفلاحين والمزارعين المسوقين تجاوزت 601 مليار دينار منذ بدء الحملة التسويقية ولغاية الثامن من حزيران الحالي.

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