2019/06/10 | 22:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة/ خطوة برس بسخرية قد تساوي حجم معاناتهم، أطلق بعض الشبان في محافظة البصرة حملة “قاطعوا أشعة الشمس”، في إثر قيض الشمس الذي يفتك بالمحافظة الواقعة في أقصى جنوب العراق وسط رداءة التيار الكهربائي وأزمة المياه.وتعد البصرة واحدة من أكثر بقاع الأرض سخونة، ويقسو عليها موقعها القريب من الخليج برطوبة لزجة ترافق الحرارة، ما

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ماذا فعل شبان البصرة مع أشعة الشمس؟ وكالة خطوة برس.

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