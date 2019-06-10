تربية النجف تستلم أجور النقل للمحاضرين المجانيين

2019/06/10 | 22:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- النجف

أعلن النائب الأول لمحافظ النجف هاشم الكرعاوي، اليوم الاثنين عن: وصول مبلغ المحاضرين المجانيين والبالغ (ملياران وسبعمائة وتسعة عشر مليون دينار) مشيراً ان

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