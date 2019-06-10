كريستيانو: لا افكر بالاعتزال الدولي واسعى لتسجيل الاهداف

2019/06/10 | 22:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أنه لا يفكر بالاعتزال دوليا ولا يزال متعطشا لحصد المزيد من الألقاب، وذلك بعد تتويج منتخب بلاده بلقب بطل النسخة

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