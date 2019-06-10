2019/06/10 | 22:17

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رئيس أركان الجيش: لن نتهاون مع من يريد العبث بأمن ديالى

بغداد/...زار رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عثمان الغانمي برفقته معاونه للعمليات الفريق عبد الامير يارالله وقائد القوة البرية، الاثنين، قيادة عمليات ديالى لمناقشة الوضع الامني في المحافظة ومناطق ابي صيدا.

وذكر بيان لقيادة شرطة ديالى، ان "الغانمي تباحث مع قائد العمليات اللواء الركن غسان خالد العزي وقائد شرطة ديالى اللواء فيصل كاضم العبادي وقائد الفرقة الخامسة اللواء أكرم المحمداوي الاوضاع الامنية في عموم المحافظة وخاصة قرى ناحية ابي صيدا".

وزار الغانمي "المناطق والقرى التي شهدت احداثا مؤخراً واطلع على النقاط والمرابطات المكلفة بحماية امن المواطنين في هذه المناطق والتقى بشيوخ ووجهاء هذه المناطق في مبنى الناحية لوضع حلول جذرية تعزز امن المواطنين وتحافظ على التعايش السلمي في هذه المناطق".





وأوضح رئيس أركان الجيش خلال اللقاء "اننا لن نتهاون مع من يريد العبث بالوضع الامني لان حماية ارواح المواطنين ترتب علينا مسؤولية اخلاقية ومهنية ووطنية".انتهى1

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