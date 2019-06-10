السبت.. إفتتاح ملعب عراقي جديد

2019/06/10 | 22:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ناقشت اللجنة التحضيرية لحفل افتتاح ملعب العزيزية سعة 5 آلاف، اليوم الاثنين، الأمور الفنية واللوجستية لحفل الافتتاح يوم السبت المقبل.

ونقل بيان للوزارة عن مدير عام دائرة التربية البدنية والرياضة علاء عبد القادر قوله "على وجوب اكمال جميع متطلبات حفل افتتاح ملعب العزيزية الذي يعد اضافة ومتنفس جديد لجمهورنا الرياضي في محافظة واسط".وأضاف، ان "الوزارة مستمرة في اكمال الملاعب والمنشات الرياضية، وستكون هناك أمسية جميلة خلال حفل الافتتاح الذي يتضمن اناشيد وفقرات رياضية متنوعة لمدارس الموهبة الرياضية ومباراة ودية استعراضية تجمع منتخب رواد العراق ومنتخب رواد محافظة واسط، فضلا عن توزيع الهدايا التذكارية على عوائل الشهداء".انتهى

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