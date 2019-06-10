بالفيديو.. اصطدام مروحية بأحد مباني مانهاتن

2019/06/10 | 22:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} علنت خدمة الإطفاء في مدينة نيويورك الأمريكية أن مروحية اصطدمت بمبنى في الشارع السابع بحي "مانهاتن" أثناء محاولتها تنفيذ هبوط اضطراري في ظروف جوية سيئة.

ولم تكشف دائرة الاطفاء حتى الآن عن حجم الضحايا والخسائر وطبيعة الحادث.انتهى

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