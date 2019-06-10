فريق طبي امريكي يصل بابل لإجراء عمليات القلب المفتوح

2019/06/10 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل فريق الاستقدام الطبي الامريكي إلى محافظة بابل، اليوم الاثنين، لاجراء عمليات القلب المفتوح للاطفال.

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