السودان: التحقيق يشير إلى تورط بعض منتسبي القوات النظامية في أحداث فض الاعتصام

2019/06/10 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم الاثنين، أن لجنة التحقيق المشتركة توصلت إلى أن عددا من منتسبي القوات النظامية ضالعون في أحداث فض الاعتصام.

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