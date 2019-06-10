2019/06/10 | 22:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القبض على متهم ابتز فتاة بعد أن حصل على هاتفها الشخصي في واسط

يتبع.



.



.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( القبض على متهم ابتز فتاة بعد أن حصل على هاتفها الشخصي في واسط) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( القبض على متهم ابتز فتاة بعد أن حصل على هاتفها الشخصي في واسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).