زراعة ميسان تكشف أسباب انتشار حشرة “صرصور الحقل”

2019/06/10 | 22:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ميسان

عزا مدير زراعة ميسان حسين عبد الحسن، اليوم الأثنين، انتشار حشرة “صرصور الحقل” إلى كثرة البساتين المحيطة في المحافظة وعدم شمولها بالرش الجوي، إضافة إلى قلة رش ومكافحة أشجار النخيل ورداءة المبيدات المستعملة من قبل الفلاحين.

وقال إعلام مجلس قضاء العمارة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “المجلس عقد اجتماعا موسعاً لمناقشة انتشار الحشرات في المحافظة بمشاركة مدير عام صحة ميسان علي محمود العلاق، ومدير زراعة ميسان حسين عبد الحسن وممثلي الحكومة المحلية، ومدير قسم الصحة العامة علي نعمة النوري”، مبينا أنه “تم في الاجتماع تحديد الأسباب في انتشار هذه الحشرات ومنها حشرة صرصور الحقل والية مكافحتها”.

ونقل

البيان عن العلاق قوله، خلال الاجتماع، إن “سبب انتشار هذه الحشرة هو ارتفاع

درجات الحرارة التي تدفع بهذه الحشرة إلى الخروج من جحورها في داخل الأرض والبحث

عن الأماكن الأكثر برودة في المساكن وأماكن العمل ومنها المؤسسات الصحية

والمستشفيات، وكذلك البساتين المحيطة بالمحافظة”، مبينا أن “هذه الحشرة

غير ضارة وغير ناقلة للإمراض، فقط بعض الأمور النفسية التي تتسببها والشكل غير

المرغوب به”.

وأشار

مدير عام صحة ميسان إلى أهمية “التعاون مع زراعة ميسان لتحديد الية لمكافحة

هذه الحشرة عن طريق المبيدات الطاردة في الأماكن التي تتواجد بها بكثافة كالمؤسسات

الصحية والمستشفيات والأماكن العامة”، موضحا أن “قصر دورة حياة هذه

الحشرات وانخفاض درجات الحرارة كفيلة بمعالجتها”.

وأشاد

بـ”الدور الكبير لمجلس قضاء العمارة في التنسيق والعمل المشترك بين الدوائر

الخدمية لحلحة الكثير من الأزمات الطارئة”.

من جانبه، لفت مدير زراعة ميسان، إلى

أن أسباب انتشار هذه الحشرة يعود إلى “انتشار البساتين المحيطة في المحافظة،

وقلة رش ومكافحة أفات أشجار النخيل وعدم شمول المحافظة بالرش الجوي، ورداءة

المبيدات الحشرية المستعملة من قبل الفلاحين في مكافحة المزروعات، بالإضافة الى

الارتفاع الكبير في درجات الحرارة وتأثيراتها على هذه الحشرات والبحث عن الأماكن

الباردة والأكثر ظلا فوجدت بالبيوت مسكناً لها”، مؤكدا على “العمل

والتعاون مع دائرة صحة ميسان والحكومة المحلية لمكافحة هذه الحشرة”.

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