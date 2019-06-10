أمن البصرة يوضح حقيقة «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»

2019/06/10 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص- الحل العراق بعد أن تناول عدد من الناشطين أخباراً تفيد بوجود تهديدات من قبل جماعة تدعى «هيئة الأمر بالمعروف عن المنكر» بالبصرة، لأصحاب المراكز التجارية والمقاهي والفنادق التي تريد […]

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