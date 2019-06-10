2019/06/10 | 22:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت قيادة طيران الجيش، اليوم الاثنين، المباشرة بإصلاح قاعدة الشعيبة الجوية في محافظة البصرة من أضرار لحقت بها جراء سوء استخدامها من قبل الجيش البريطاني.وقالت القيادة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “شحنات من المواد والمعدات الهندسية وصلت يوم أمس مع الجهد الهندسي الى قاعدة الشعيبة لغرض تصليح الأضرار

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



العراقيون يصلحون قاعدة جوية أساء الجيش البريطاني استخدامها وكالة خطوة برس.

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