قرية هندية “تظهر” مرة واحدة كل عام

2019/06/10 | 22:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة يحتفل السكان السابقون لقرية “كوردي” في ولاية “غوا” الهندية كل عام بظهور قريتهم من تحت مياه أحد السدود الذي غمرها منذ 3 قرون تقريبا.وكانت هذه القرية التي تقع بين جبلين في منطقة “غاتس” غربي الهند من أكثر القرى المزدهرة في ولاية “غوا”، لكن السلطات المحلية قررت بناء سد على النهر الذي يمر […]

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