أمانة بغداد تعلن رفع الكتل الكونكريتية من محيط شارع المصافي جنوب بغداد

2019/06/10 | 22:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت الامانة في بيان تلقت الغدير نسخة منه، إنه "تم رفع الكتل الكونكريتية من محيط شارع المصافي ضمن حي الدورة والحدائق المحيطة به بعد ان أغلقت سنة 2005".وأضافت أن "كوادر بلدية الدورة ستشرع بحملة لإدامة وتأهيل الحدائق المحيطة بالشارع بعد الانتهاء من اعمال رفع الكتل الكونكريتية وإعادتها كمتنفس لأهالي المنطقة".يذكر أن بغداد تشهد منذ فترة اعادة افتتاح العديد من الشوارع المغلقة قبل سنوات لدواع أمنية ورفع الحواجز الكونكريتية عنها، الأمر الذي بات ينعكس إيجاباً على حركة السير.

انتهى.ص.هـ.ح.

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