2019/06/10 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سلمان_رشيد_محمد_الهلالي علي الوردي معلما في مدينة الشطرة تفتخر مدينة الشطرة الظافرة بان عالم الاجتماع العراقي والمفكر التنويري الكبير الدكتور علي الوردي قد تعين عام 1937 معلما في مدارسها الابتدائية وهو بعمر (24) عاما , علما ان اغلبية من كان يتم تعينهم كمعلمين في ذلك الزمان هم بعمر (18) عاما .ويرجع سبب تاخر الدكتور الوردي بالتعيين كمعلم الى هذا العمر المتقدم نسبيا هو تاخره بالدراسة الحكومية والرسمية , فقد كان من عائل......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سلمان رشيد محمد الهلالي - علي الوردي معلما في الشطرة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#سلمان رشيد محمد الهلالي - علي الوردي معلما في الشطرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).