2019/06/10 | 22:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #امين_يونس * تعّودنا هنا في أقليم كردستان العراق ، على تناوب تجهيز الكهرباء الوطنية وكهرباء المولدات الأهلية ، كُل ثلاث ساعات .
ولأن الوطنية كانتْ قد شّرَفتْ في التاسعة صباحاً ، فأننا توقعنا أن تنقطع في الثانية عشر ظُهراً ...
لكنها لم تنقطع ، فقلتُ في نفسي : رُبما الموظَف المسؤول عن ذلك مشغولٌ مثلي بمُتابعة مُجريات قَسَم رئيس أقليم كردستان العراق ، الجديد ، السيد نيجيرفان البارزاني ..
ونسي ان يُنزِل القاطِع ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#امين يونس - ضوءٌ على جَلسة القَسَمْ) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ولأن الوطنية كانتْ قد شّرَفتْ في التاسعة صباحاً ، فأننا توقعنا أن تنقطع في الثانية عشر ظُهراً ...
لكنها لم تنقطع ، فقلتُ في نفسي : رُبما الموظَف المسؤول عن ذلك مشغولٌ مثلي بمُتابعة مُجريات قَسَم رئيس أقليم كردستان العراق ، الجديد ، السيد نيجيرفان البارزاني ..
ونسي ان يُنزِل القاطِع ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#امين يونس - ضوءٌ على جَلسة القَسَمْ) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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