قوة مشتركة من الحشد والاتحادية تدمر ثلاث مضافات لداعش شمال شرق كركوك

2019/06/10 | 22:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمر الحشد الشعبي، الاثنين، ثلاث مضافات لتنظيم داعش الاجرامي بعملية امنية مشتركة شمال شرق كركوك.وقال امر اللواء 22 للمهمات الخاصة بالحشد عبدالله عطية الشغانبي في تصريح لموقعنا، انه "استنادآ لمعلومات استخبارية نفذت قوة من اللواء 22 بالحشد الشعبي وبالتعاون مع اللواء 20 / الفرقة الخامسة للشرطة الاتحادية عملية نوعية لملاحقة فلول داعش في قرى ...

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