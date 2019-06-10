2019/06/10 | 22:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقطع الفيديو الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي والذي يظهر بائعا لمحصول الرقي وهو يشكو من عدم الاقبال على شراء محصوله، برغم سعره الزهيد، يجب أن لا يمر مرور الكرام، حيث أنه يدل على إغراق هائل للسوق العراقية بالمحاصيل المستوردة، اضافة الى استهداف ممنهج للفلاح العراقي، وهذا برأيي يدل على وجود استهداف منظم ومنسق، تقوم ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنتج الوطني بين الإغراق والحرائق) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنتج الوطني بين الإغراق والحرائق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).