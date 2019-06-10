بارزاني يؤدي اليمين القانونية ويدعو الى الالتزام بالدستور وفتح صفحة جديدة من العلاقة مع بغداد

2019/06/10 | 22:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ملفات معقدة ومهام عسيرة بانتظاره السليمانية ـ عباس كاريزي: تنتظر رئيس اقليم كردستان الجديد نيجيرفان بارزاني الذي ادى اليمين القانونية امس الاثنين رئيسا للاقليم مهام عسيرة وملفات اقل ما يقال عنها بانها شائكة بانتظار ايجاد الحلول المناسبة لها على صعيد الاقليم وفيما يخص تطبيع العلاقة مع الحكومة الاتحادية.وبارزاني كانت وصفت فترة ادارته السابقة لحكومة ...

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