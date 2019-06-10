2019/06/10 | 22:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد الغفار العطوي يمكننا إختصار العنوان الطويل لهذا البحث الى الدراسات النسوية في الثقافة العراقية المعاصرة! كما يراه البعض لكنه برأيي لن يحقق ما ابتغيه من مطلب، فليس القول إن هناك إشكاليات في وجود الدراسات النسوية في ثقافتنا العراقية المعاصرة من عدمها فحسب، إنما ان وجدت كيف تنظر فئات المثقفين على مختلف اتجاهاتهم لتلك الدراسات، ...

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