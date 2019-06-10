الإتصالات ترد على تصنيف الإنترنت في العراق بالأسوأ عالمياً

2019/06/10 | 22:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أصدرت وزارة الاتصالات، اليوم الاثنين، توضيحا يخص ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تصنيف خدمة الإنترنت في العراق بالأسوأ عالميا بين البلدان الأخرى.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لوزير الاتصالات، ان "عدم امتلاك بنى تحتية خاصة بعد تعرض الكثيرة منها الى التدمير على يد الجماعات الإرهابية في السنوات الماضية إضافة الى تهريب سعات الإنترنت وإدخال سعات مهربة غير موثوقة أدت الى تدهور الخدمة الواصلة للمواطن".واضاف، ان "استخدم تقنيات قديمة مثل {الواي فاي} لايصال الخدمة للمواطنين ويتم حاليا معالجتها بتوجه الوزارة الجديد نحو تفعيل وادخال تقنيات حديثة مثل FTTH وLET التي لم يتم العمل بها سابقا بجدية".واوضحت، انه "بهذا الصدد قامت وزارة الاتصالات بحملات كبيرة بالتعاون مع جهات عدة مثل هيئة الاعلام والاتصالات وجهاز الامن الوطني اذ حققت هذه الحملات القضاء على الكثير من عمليات التهريب وصادرت الكثير من الأجهزة والمعدات والكابلات التي كانت تستخدم في هذه العمليات".وتابع، ان "وزارة الاتصالات تسعى لتحقيق البرنامج الحكومي الخاص بها اذ تعد المواطنين كافة بانها تسعى لانجاز طفرة نوعية بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الايام القادمة".يذكر ان آخر تصنيف لسرعة الإنترنت في العالم اظهر احتلال كوريا الجنوبية المركز الأول في العالم بسرعة الإنترنت، وجاء العراق في الترتيب الأخير بالقائمة.انتهى

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