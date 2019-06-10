امريكا ترحل عراقيا بعد سجنه لـ 13 عاما بسبب تهم تتعلق بالارهاب

2019/06/10 | 22:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت السلطات الاميركية، عن ترحيل العراقي ياسين محي الدين عارف بتهم تتعلق بالإرهاب إثر هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001.

وقال نجله صلاح، الاثنين (10 حزيران 2019)، انه "تلقى اتصالا من والده بعدما أبلغه موظفو الهجرة والجمارك أن عليه جمع حاجياته".

وقد عاد عارف وهو كردي الأصل، إلى العراق بعد قضائه 13 عاما ونصف العام في سجن فيدرالي اميركي، إضافة إلى ثمانية أشهر في مركز اعتقال بنسلفانيا الخاص بالمهاجرين.

ويأمل صلاح ان يحصل والده على الحرية بعد وصوله إلى بلده الأم.

وكان عارف الذي يعمل إماما لمسجد السلام في نيويورك قد ادين بالتآمر لتقديم العون لجماعات إرهابية في عام 2006.

وقال الرئيس الحالي لمسجد السلام، شمشاد أحمد، إن على عارف بدء حياة جديدة في بلده، بالأخص مع التغيير في حياته عند إلقاء القبض عليه وإدانته بالتهم الموجهة إليه في الولايات المتحدة.

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