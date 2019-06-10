أعمى يتسلق جرفا خطرا بمفرده!

2019/06/10 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أصبح متسلق جبال بريطاني، أول رجل فاقد للبصر يتمكن من اعتلاء جرف Old Man of Hoy الصخري، الذي يبلغ ارتفاعه 137 مترا، في جزيرة هوي بإسكتلندا.وذكر موقع “ياهو نيوز”، أن متسلق الجبال الكفيف جيسي دافتون تمكن من الصعود، برفقة شريكته مولي طومسون، إلى قمة الجرف الصخري خلال سبع ساعات.وكانت المرأة ترافقه […]

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