شاهد .. قتلى ومصابين بإنهيار رافعة على مبنى سكني في تكساس

2019/06/10 | 22:57

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قتلى ومصابين بإنهيار رافعة على مبنى سكني في تكساس

تسبب انهيار رافعة واصطدامها ببناية سكنية في مصرع شخص، على الأقل،

وإصابة 6 آخرين، وسط عواصف رعدية شديدة ضربت مدينة دالاس بولاية تكساس

الأمريكية.وقال المتحدث باسم دائرة الإطفاء والإنقاذ في دالاس، جيسون ايفانز، إن

"فرق الإنقاذ بحثت في المبنى المنهار، ووجدت جثة شخص في الجناح الشرقي

من المبنى الذي سقطت عليه الرافعة".وأضاف، أن "الرافعة سقطت على المبنى بسبب هبوب الرياح القوية والأمطار

الغزيرة والبرد، على أجزاء من شمالي تكساس"، مشيرا إلى أن المصابين

نقلوا إلى مستشفيات محلية لتلقي العلاج.وأفادت صحيفة "دالاس مورننغ نيوز" المحلية، أن السكان أجلوا من المبنى

ولم يحملوا سوى حيواناتهم الأليفة، بينما قال آخرون إنهم تركوا

"حيواناتهم الأليفة".وأصدرت دائرة الخدمات الجوية الوطنية الأمريكية تحذيرا شديدا من

الظروف الجوية على منطقة دالاس فورت وورث الكبرى، محذرة من أمطار

غزيرة وعواصف خطيرة وحبات برد كبيرة الحجم.

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