2019/06/10 | 22:57

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مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان في عسير ونجران

لقي عدد من مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي مصرعهم اليوم

الاثنين، بكمينين منفصلين للجيش الیمني واللجان الشعبية بجبهتي عسير

ونجران.وأوضح مصدر عسكري أن وحدة الهندسة العسكرية نفذت كمينا محكما لمجموعة

من المرتزقة قبالة أبواب الحديد في محور عسير، وسقوط قتلى وجرحى

بصفوفهم.وأكد المصدر مصرع وإصابة عدد من المرتزقة بكمين نوعي نفذته وحدتي

الهندسة والمدفعية في الاجاشر قبالة نجران.

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