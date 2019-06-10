سائرون: جرح الموصل ما يزال شاخصاً في ضمير العراقيين وذاكرتهم

2019/06/10 | 22:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت كتلة سائرون النيابية ان جرح مدينة الموصل الحدباء ما يزال شاخصاً في ضمير العراقيين وذاكرتهم، وما زالت تداعيات الكارثة وآثارها ماثلة للعيان بعد مرور خمس سنوات على سقوطها بيد تنظيم داعش الارهابي.

واكد المتحدث الرسمي لكتلة سائرون النيابية حمد الله الركابي ان اهالي الموصل يعانون الى الآن من التشرد والتهجير وتدمير البنى التحية، وقبل ذلك معاناة الجرحى وفقدان الأهل بين شهيد ومفقود، مطالبا الحكومة بإعادة ملفها الى الواجهة، سيما وإن هناك تقريراً من لجنة الأمن والدفاع النيابية كان قد توصل الى نتائج مهمة بعد دراسة وتحقيق معمقين لأسباب سقوط الموصل تم رفعه الى الادعاء العام في حينها.

واضاف الركابي إن إحقاق الحق وتقديم المتسببين بكارثة الموصل الى العدالة مقدمة لإنصاف أهالي الموصل الحدباء، إضافة الى إعادة المهجرين وتعويض ذوي الضحايا وإعمار مناطقهم المتضررة ومحو آثار الدمار والخراب الذي خلفته الحرب فيها.

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