العبيدي: الموصل بحاجة لتكاتف الجميع لإعادة عهدها الزاهر

2019/06/10 | 22:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت عضو مجلس النواب عن محافظة نينوى منى العبيدي حاجة الموصل لتكاتف الجميع لإعادة عهدها الزاهر.

وقالت في بيان انه في ذكرى نكبة الموصل واحتلالها على يد عصابات داعش الإرهابي في العاشر من حزيران الفين واربعة عشر ان احتلال الموصل من قبل العصابات المجرمة ذكرى اليمة بكل تفاصيلها يستذكرها الموصليون دوما بمرارة في القلوب.

واضافت العبيدي ان على الحكومة ان لا تنسى ما حصل من اجل ادامة النصر والتحرير بتضحيات القوات الامنية كافة، واوضحت ان البلاد احوج الى التكاتف جميعا وبخطة محكمة لإعادة المدينة الى سابق عهدها المزدهر عبر توفير الامن وارجاع النازحين لدورهم اضافة لإعادة بناء البنى التحتية لما لها من اهمية عالية.

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