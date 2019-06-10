الرسالة الاولى لرئيس اقليم كوردستان الجديد نيجيرفان بارزاني

2019/06/10 | 23:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بعد ادائه اليمين القانونية رئيسا جديدا لاقليم كوردستان، اليوم الاثنين، وجه نيجيرفان بارزاني، اول رسالة له اكد فيها انه سيبذل جميع مساعيه لحماية حقوق ومكتسبات ومصالح اقليم كوردستان.

وكتب بارزاني على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وطالعته شفق نيوز، ان "اتشرف بمواصلته خدمة مواطني اقليم كوردستان"، مضيفا "اوجه شكري للشعب وبرلمان كوردستان وجميع الاطراف والشخصيات التي حضرت اليوم مراسم اداء اليمين الدستورية رئيسا للاقليم".

واوضح بارزاني "سابذل جميع مساعيي لحماية حقوق ومكتسبات ومصالح مواطني اقليم كوردستان".

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