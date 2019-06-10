2019/06/10 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت وزارة الاتصالات العراقية، اليوم الاثنين، عن توجهها الى تفعيل تقنيات بديلة عن “الواي فاي” من أجل توفير خدمة إنترنت أكثر جودة وكفاءة.وقالت الوزارة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنه “في ما يخص ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تصنيف خدمة الإنترنت بالأسوأ عالميا بين البلدان الأخرى، هو

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاتصالات تتجه لتفعيل تقنيات بديلة عن “الواي فاي” في العراق وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتصالات تتجه لتفعيل تقنيات بديلة عن “الواي فاي” في العراق) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتصالات تتجه لتفعيل تقنيات بديلة عن “الواي فاي” في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).