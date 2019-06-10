2019/06/10 | 23:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور اربيل تحترق الآن هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع صحيفة العراق الالكترونية الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/10 | 23:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع صحيفة العراق الالكترونية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور اربيل تحترق الآن) نشر أولاً على موقع (صحيفة العراق الالكترونية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور اربيل تحترق الآن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صحيفة العراق الالكترونية).