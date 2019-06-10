ارتطام مروحية بمبنى في نيويورك

2019/06/10 | 23:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي

لقي شخص على الأقل مصرعه، عندما ارتطمت طائرة مروحية بأحد المباني في مانهاتن، الاثنين، حسبما أعلن قسم الإطفاء في مدينة نيويورك الأميركية.

وقالت

مصادر محلية إن الحادث وقع أثناء محاولة المروحية الهبوط على سطح المبنى، في ظل

أجواء مطيرة في نيويورك.

وقال

أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك إن النار اندلعت في المروحية خلال هبوطها، مستبعدا

فرضية عمل إرهابي.

وأوضح

أن القتيل كان يستقل المروحية، لكن تعذر حتى الآن معرفة عدد الأشخاص الذين كانوا

بداخلها.

ووقع

الحادث على مسافة غير بعيدة من حي تايمز سكوير، على برج من 54 طابقا يقع في الجادة

السابعة التي تضم الفرع الأميركي لمصرف “بي إن بي باريبا”.

وحصل

الحادث فيما كان مطر غزير ينهمر على نيويورك، مصحوبا بضباب كثيف.

وأظهرت مشاهد بثتها التلفزيونات

الأميركية انتشارا لعدد كبير من سيارات الإسعاف أمام العديد من المباني الكبيرة،

فيما تم إخلاء الحي موقتا.

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