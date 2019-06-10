ﺇﻧﺴﻴﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻐﻤﻮﺽ

2019/06/10 | 23:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ﺳﺎﺭﺓ ﺳﺪﺭﺍﻭﻱ/ ﺗﻮﻧﺲ

ﻛﺎﻟﺒﺤﺮ ﺃﻏﻮﺹ ﺑﺎﻟﻈﻼﻡ ﺩﻭﻥ

ﺳﺒﺎﺣﺔ

ﺗﺴﺘﻔﺰﻧﻲ ﻣﺨﺎﻟﺐ ﺍﻷﻣﻮﺍﺝ ﺍﻟﻐﺎﺋﺮﺓ

ﻭ ﻻ ﺃﻏﺮﻕ

ﺃﻧﺼﻬﺮ ﺑﺎﻟﺴﺮﺍﺏ ﺣﺪ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ ﻭ

ﺃﻋﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻠﺪ

ﺃﺧﺮﺟﻨﻲ ﻣﻨﻚ

ﺃﻭ ﻟﻮﻧﻨﻲ ﺑﺄﻟﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺎء

ﻓﺄﻧﺎ ﺍﻟﻘﺪﻳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻐﺘﺴﻞ ﺑﻚ

ﻷﻧﺪﺛﺮ ﻭ ﺃﺗﻼﺷﻰ

ﻛﻞ ﺃﻋﻀﺎﺋﻲ ﺗﺮﺍﻭﺩ ﺍﻷﻣﻮﺍﺝ

ﻛﻴﻒ ﺃﺟﻤﻌﻬﺎ ؟/ﺃﺟﻤﻊ ﺃﻧﺎ /

ﺃﺻﻨﻊ ﻫﻴﻜﻼ ﺟﺪﻳﺪﺍ

ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺑﻴﻦ ﻣﻨﺴﻴﺔ

،ﻳﺤﻤﻞ ﺃﻟﻒ ﺭﺃﺱ

ﻭ ﻓﺨﺬﺍ ﻭﺍﺣﺪﺍ

ﻭ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﺻﺎﺑﻌﻪ

ﺗﻌﻠﻤﻪ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺒﺾ

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