العبادي يهنأ البارزاني بمناسبة تنصيبه رئيسا لإقليم كردستان

2019/06/10 | 23:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هنأ رئيس تحالف النصر حيدر العبادي، رئيس إقليم كردستان المنتخب، نيجيرفان البارزاني، بمناسبة توليه مهام منصبه.

وأشار العبادي، في تغريدة نشرها على صفحته بتويتر، انه يوظف مناسبة تنصيب البارزاني رئيسا لإقليم كردستان، لتأكيد قيم التعايش والسلام، بين جميع قوميات واديان وطوائف العراق، مشددا على المسؤوليات الجديدة للبارزاني، وضرورة الانطلاق بها لتعزيز وحدة العراق وسيادته، والتوزيع العادل لثرواته، مختتما تغريدته بالقول العراق للعراقيين، وعليهم واجب الوفاء له.

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