اللويزي: شعار (قادمون يابغداد) شعار بعثي يمثل عداوتهم للنظام الحالي

2019/06/10 | 23:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب السابق عن محافظة نينوى عبد الرحمن اللويزي، الاثنين، مافعله البعثيون في الانبار والموصل لاسقاط الحكومة، موضحا ان سعيد اللافي وعلي حاتم سليمان واحمد

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