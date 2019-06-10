الملا: عبد المهدي غير قادر على إنهاء التعيين بالوكالة والداخلية عقدة استكمال الكابينة

2019/06/10 | 23:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اكد القيادي في تحالف الإصلاح والاعمار حيدر الملا، عدم قدرة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على انهاء ملف التعيين بالوكالة، فيما عد حقيبة الداخلية "عقدة استكمال الكابينة الوزارية".

وقال الملا لبرنامج {ممنوع من العرض} بثته قناة الفرات الفضائية مساء اليوم ان "عبد المهدي ألزم نفسه بإنهاء التعيينات بالوكالة؛ لكنه لم يحدد وقتا، ويقينا تاريخ 30 حزيران {الجاري} لن يستطع تغيير هذه التعيينات".وأضاف ان "الظروف في الساحتين العراقية والسياسية هي من انتجت عبد المهدي وخولت القيادات اختيار الكابينة الوزارية، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري التزم بذلك؛ لكن هناك أطراف في تحالفه البناء ارادت انعكاس الاستحقاقات الانتخابية داخل الحكومة".وتابع الملا ان "أزمة العراق تحتاج الى جراح وليس لطبيب تقليدي وعبد المهدي سيستخدم {البندول} وهذا العلاج لا يناسب الشعب العراقي"، مشيراً الى ان" الفرصة مازالت مؤاتية له كونه قدم منجز منها إطلاق مستحقات الفلاحين وفتح المنطقة الخضراء؛ لكن هذه المنجزات لا تتناسب مع تضحيات الشعب".



وزاد ان "الناس تعاني من أزمة فساد والى الان لا توجد علاجات ناجعة ومجلس الفساد تأملنا به خيرا لكن الى هذه اللحظة لم تخرج تحقيقات ذات نهاية واضحة وهو خطا لعبد المهدي".وأكد ان "هناك ترهل بالدولة ولا تستطيع ان تنجز شيئاً وعلى عبد المهدي ترشيق الدولة للقضاء على هذا الترهل وعليه ان يعطي رسائل للشعب بجديته" مبينا ان "الاشكاليات في قضية الوزارات لدى بعض القيادات الشيعية فيما يتعلق بالداخلية كون وزارة الدفاع حسمت بإرسال 6 أسماء من قبل عبد المهدي للبرلمان وتم حسم اسمان منها بينهما {نجاح الشمري} وحقيبة العدل ايضاً حسمت وتم الاتفاق على شخصية تابعة للاتحاد والتربية أيضا حسمت لمرشحة تم التوافق عليها وهي من محافظة البصرة".وعد الملا ان "وبعد 16 سنة من المعيب التكلم عن المساءلة والعدالة والجميع يعيش بالعراق والعبرة اننا نحتاج الى إعادة هيكلة الدولة على أساس الكفاءات وليس بالولاءات".ولفت الى ان "وحدة الصف خطوة بالاتجاه الصحيح واجتماع جميع القياديات السياسية حالة صحية جيدة" مشيراً الى ان "السيد عمار الحكيم عودنا بالنظر الى الامام وطالما يؤكد على العراق الواحد وان قضية الانفصال لن تخدم القضية الكردية وان أي خلاف كردي كردي يتم حله داخل البيت العراقي لكن هناك إشكالية حقيقة وهي ان دستورنا لا نستطيع ان نناقش فيه مسألة الأقاليم".وأوضح ان "الكرد ينظرون بالعلاقة مع بغداد برؤية كردية لذا يفسرون الكثير من الأمور تفسيراً خاطئاً وفي بغداد أيضا ننظر للسلوك الكردي بانه خارج أطار الدستور".وقال الملا "انا ضد منهج الشكوى على كل شيء وعلينا ان نقدم الحلول بدل ذلك ويفترض ان تكون لدى السلطة التنفيذية والتشريعية".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الملا: عبد المهدي غير قادر على إنهاء التعيين بالوكالة والداخلية عقدة استكمال الكابينة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الملا: عبد المهدي غير قادر على إنهاء التعيين بالوكالة والداخلية عقدة استكمال الكابينة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).