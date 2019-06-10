2019/06/10 | 23:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ألقت قوة أمنية، القبض على متهمب الإبتزاز الإلكتروني في محافظة واسط.

وذكر بيان لقيادة شرطة واسط تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "مكافحة إجرام شرطة واسط ألقت القبض على متهم قام بطرق ملتوية بالحصول على جهاز موبايل فتاة ثم بدأ بابتزازها عن طريق الاتصال بها وتهديدها بنشر صورها الشخصية على صفحات التواصل الاجتماعي مقابل الحصول على مبالغ مالية وعدة كارتات تعبئة {رصيد موبايل}".وأضاف ان المتهم "بدء يطلب مبالغ مالية أكبر من الضحية إلا إنها قامت برفع شكوى ضده في مكافحة إجرام واسط وتم استدراجه والقبض عليه وسيتم عرضه إلى القضاء لينال جزائه العادل".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على مبتز إلكتروني لفتاة في واسط) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على مبتز إلكتروني لفتاة في واسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).