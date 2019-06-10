بالصور.. ابناء وزير سابق كيف كانوا وكيف اصبحوا

2019/06/10 | 23:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ التقت ابناء الوزير السابق وسفير العراق الحالي في تركيا حسن الجنابي صورة التقطوها منذ اعوام.و عمد ابناء وزير الموارد المائية السابق، حسن الجنابي، التقاط صورة كانوا التقطوها عام ٩٧، ويسأل: هل نجحوا في استعادة عفوية اللقطة القديمة؟.

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