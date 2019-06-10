بفعل حريق ضخم.. الضلام يخيم على مدينة

2019/06/10 | 23:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ امست مدينة الموصل، على ظلام دامس، بعد انقطاع خطوط نقل الطاقة الكهربائية 400 ك.ف في المنطقة الشمالية.وقال محمد الجبوري في الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية، في تصريح صحفي ان ” حرائق اندلعت مساء اليوم الاثنين، بالمحاصيل الزراعية قرب خط محطة سد الموصل – نينوى الغازية 400 ك.ف وتحديدا بالقرب من مفرق( […]

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