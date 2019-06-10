الانتربول يوضح امكانية القبض على عبعوب ونجم الدين كريم

2019/06/10 | 23:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ كشف مدير الإنتربول العراقي اللواء صادق فرج عبد الرحمن، امكانية القاء القبض على امين بغداد الساب4 نعيم عبعوب ومحافظ كركوك السابق نجم الدين كريم.وذكر عبد الرحمن في تصريحات صحفية “وبصدد أمين بغداد السابق الذي أطلقت سراحه السلطات السورية، أوضح أن “الإنتربول السوري هو من أشعرنا بإلقاء القبض على أمين العاصمة السابق […]

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